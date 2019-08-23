Зеленский дал гражданство 11 иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

В пресс-службе отметили, что все лица, которые получили гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Напомним, в июне Зеленский дал гражданство 14 иностранцам. Омечалось, что они защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Позже стало известно, что трое из них попались на разбое.

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Источник: korrespondent.net