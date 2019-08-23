Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в пятницу, 23 августа.

Глава государства намерен объявить об ответных мерах на действия китайских властей, которые анонсировали дополнительные пошлины на поставляемые в Китай американские товары.

“Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая на протяжении многих лет. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться”, - отметил Трамп.

По его словам, Соединенным Штатам “не нужен Китай”, поскольку стране “намного лучше без него”. Он также заявил, что “приказывает” американским компаниям искать альтернативы Китаю.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Недавно он сообщил об отсрочке введения пошлин до середины декабря.

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Источник: korrespondent.net