Украинцев предупредили о партии фальшивых банкнот

В августе 2019 рок года зафиксировано увеличение количества поддельных банкнот номиналом 500 гривен, которые изымали из оборота. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что поддельные банкноты были образца 2006 года, изготовленны струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в различных регионах страны (город Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Черкасская, Житомирская области).

По данным НБУ, при невнимательном визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, такие подделки могут представлять потенциальную опасность.

В связи с этим НБУ призывает граждан, а также кассовых работников банков и сотрудников торговых учреждений не забывать об основных элементах защиты банкнот гривны и способах проверки их подлинности.

Напомним, в июле в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков. У них изъяли почти миллион фальшивых евро.

Ранее в Киеве доллары обменяли на полмиллиона фальшивых гривен, которые были распечатанные на принтере.

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Источник: korrespondent.net