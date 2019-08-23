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23. 08. 2019

В "ЛНР" заявили о начале демонтажа сооружений у моста в Станицу

В "ЛНР" заявили, что провели первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста возле Станицы Луганской. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в представительстве "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что демонтажем фортификационных сооружений в районе моста через реку Северский Донец занимались работники так называемого "МЧС ЛНР" при содействии представительства "ЛНР" в СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сепаратисты также заявили, что украинская сторона якобы так и не приступила к синхронному демонтажу своего фортификационного сооружения на дороге между началом моста и контрольным пунктом въезда-выезда.

В свою очередь украинская сторона СЦКК в понедельник, 19 августа заявила, что сепаратисты "ЛНР" умышленно затягивают процесс разминирования и демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. 

Напомним, 16 августа сотрудники ГСЧС завершили разминирование около двух гектаров территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Как сообщалось, президента Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистам восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления. 

Сепаратисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт моста в Станице Луганской украинской стороной.

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Источник: korrespondent.net

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