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23. 08. 2019

Предприятия в Украине увеличили прибыль на четверть

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2019 года составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (176,8 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики в пятница, 23 августа.

По данным статистического ведомства, прибыль составила 291,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года, допущено убытков на сумму 73,7 млрд грн (меньше на 18,6%).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2019 года составила 24,9% (за январь-июнь 2018 года - 24,7%).

 

Напомним, что ранее были названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии Украины.

Также сообщалось, что долги по зарплатам в Украине приближаются к 3 млрд.

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Источник: korrespondent.net

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