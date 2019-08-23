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23. 08. 2019

Нелегальные мигранты въезжали в Украину под видом волонтеров

В столице разоблачена организованная группировка, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев через государственную границу и их легализации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 23 августа.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из туристических фирм совместно со своей помощницей и бухгалтером наладили противоправный механизм переправки в Украину жителей из стран Ближнего Востока. Для этого участники группы давали иностранцам поддельные приглашения от отечественных волонтерских и благотворительных организаций.

По данным расследования, за каждого “волонтера” дельцы получали в среднем тысячу американских долларов. Правоохранители задержали трех злоумышленников на рабочем месте при получении 650 долларов США - второй части неправомерной выгоды.

В ходе обысков в жилых и офисных помещениях фигурантов дела обнаружено документацию, печати, деньги и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к схеме. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, что ранее СБУ нашла тайник с оружием: оно считалось утерянным.

Также сообщалось, что ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе.

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Источник: korrespondent.net

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