Лента RSS
Подписаться на ленту
23 августа 2019, пятница, 23:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
23. 08. 2019

Зеленский и Всемирный банк обсудили реформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом. Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 23 августа.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

“Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее”, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября вновь начнет работу Антикоррупционный суд. Владимир Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Зеленский пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, в ходе своего визита в Канаду в начале июля Зеленский встречался с руководством Всемирного конгресса украинцев.

Также сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.