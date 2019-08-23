Зеленский и Всемирный банк обсудили реформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом. Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 23 августа.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

“Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее”, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября вновь начнет работу Антикоррупционный суд. Владимир Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Зеленский пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, в ходе своего визита в Канаду в начале июля Зеленский встречался с руководством Всемирного конгресса украинцев.

Также сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону.

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Источник: korrespondent.net