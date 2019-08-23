Ученые из Кении сохранили яйцеклетки вымирающего белого носорога

В Кении команда ветеринаров смогла извлечь десять яйцеклеток у двух оставшихся в мире самок северного белого носорога. Об этом сообщает ВВС в пятницу, 23 августа.

Мать и дочь - Наджин и Фату - живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки сохраненными сперматозоидами ныне покойных северных белых носорогов. Последний самец этого вида скончался в марте 2018 года.

При этом из-за генетических отклонений сами Наджин и Фату неспособны выносить плод. Оплодотворенных эмбрионов подселят в организм суррогатной матери - самки южного белого носорога.

Ученые пришли к выводу, что генетически южный и северный вид очень близки и, вероятно, несколько тысяч лет назад размножались между собой. Некогда браконьеры практически истребили и южный подвид: век назад их осталось несколько сотен. Усилиями экологов удалось поднять популяцию до 20 тысяч животных.

Северные белые носороги же практически полностью исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания. Ранее ученые оплодотворили яйцеклетки южного белого носорога сперматозоидами северного вида в надежде создать гибрид.

Напомним, что ранее белый носорог впервые родился после искусственного оплодотворения.

Также сообщалось, что самку вымирающего вида носорога убили из-за сантиметра рога.

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Источник: korrespondent.net