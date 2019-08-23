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23. 08. 2019

Львовянин повесился в день рождения из-за долгов

На Львовщине парень, который страдал игровой зависимостью, повесился в день своего рождения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В предсмертной записке написал: "моя петля, мои долги". Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители. Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом. 

Парень два года проработал на школьной котельне. Там его и нашли повешенным.

Напомним, что ранее два брата повесились в Харьковской области.

Мужчина повесился на улице в Одессе

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Источник: korrespondent.net

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