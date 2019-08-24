В Измаиле на Дунае утонул пятилетний ребенок

В городе Измаил Одесской области утонул 5-летний ребенок, который пришел на пляж на реке Дунай без родителей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

О происшествии в правоохранительные органы сообщили отдыхающие, которые стали очевидцами происшествия.

Предварительно установлено, что 5-летний мальчик - житель села Матроска Измаильского района - пришел на пляж, расположенный на берегу Дуная, без родителей. С потерпевшим был только 10-летний брат.

По словам взрослых, отдыхавших на пляже, младший из детей начал тонуть. Люди пытались ему помочь, но не успели - мальчик исчез под водой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Накануне в Одесской области водолазы обнаружили тело мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером в среду. Подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море.

В Украине с начала года утонули более 850 человек

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Источник: korrespondent.net