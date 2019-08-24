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24. 08. 2019

Омбудсмен РФ встретилась с Вышинским - СМИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в киевском СИЗО с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Об этом написал представитель организации Украинский правовой контроль Артур Журбин в соцсети.

Отмечается, что Москалькова прибыла в Киев, чтобы "убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался". Журналист намерен доказать в суде свою невиновность.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен прибыла в Киев с однодневным визитом, заявив о проводимой "большой работе". "Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения", - сказала омбудсмен.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский не подтвердил, но и не опроверг информацию о встрече его подзащитного с Москальковой, пишут Вести. По его словам, он не является участником переговоров относительно обмена. Кроме этого Доманский подчеркнул, что для обмена нужны правовые основания, которые сейчас отсутствуют.

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Источник: korrespondent.net

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