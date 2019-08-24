Парашютисты собрали в небе трезубец Украины

В Харькове парашютисты из 12-ти стран собрали в небе трезубец Украины. Об этом сообщает Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой.

“Накануне Дня независимости Украины, в День Харькова и День национального флага Украины на аэродроме „Коротич“ Харьковского аэроклуба собрана формация 34-way в виде национального символа страны - участниками фигуры „трезубец“ стали скайдайверы из 12 стран мира”, — говорится в сообщении.

В фигуре приняли участие украинские парашютисты, а также представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.

“Этим прыжком завершилась серия международных парашютных проектов, проведенных в Харькове на аэродроме „Коротич“ с участием самолетов Ан-72 и Ан-28”, - отмечается в сообщении.

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Источник: korrespondent.net