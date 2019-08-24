Лента RSS
Подписаться на ленту
24 августа 2019, суббота, 02:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
24. 08. 2019

Парашютисты собрали в небе трезубец Украины

В Харькове парашютисты из 12-ти стран собрали в небе трезубец Украины. Об этом сообщает Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой.

“Накануне Дня независимости Украины, в День Харькова и День национального флага Украины на аэродроме „Коротич“ Харьковского аэроклуба собрана формация 34-way в виде национального символа страны - участниками фигуры „трезубец“ стали скайдайверы из 12 стран мира”, — говорится в сообщении.

В фигуре приняли участие украинские парашютисты, а также представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.

“Этим прыжком завершилась серия международных парашютных проектов, проведенных в Харькове на аэродроме „Коротич“ с участием самолетов Ан-72 и Ан-28”, - отмечается в сообщении.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.