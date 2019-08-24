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24. 08. 2019

В центре Берлина велосипедист застрелил чеченца

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста. Об этом сообщила газета Bild.

Ранее в правоохранительных органах ФРГ в Twitter сообщили, что около 12:00 по местному времени неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. Последний умер после выстрела в голову. Мотивы нападения неизвестны. Преступник выбросил одежду и орудие преступления в реку Шпрее.

Инцидент произошел на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. Для поиска подозреваемого был задействован вертолет. Правоохранительные органы не исключают, что убийство связано с организованной преступностью.

Позже в Twitter полиции этого района немецкой столицы появилось сообщение о задержании подозреваемого. В нем также говорится, что никаких других сведений разглашать нельзя из-за нужд следствия.

Ранее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло нападение на ночной клуб. В результате стрельбы пять человек погибли и четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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