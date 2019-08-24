Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом

В Нью-Йорке мужчина погиб в результате несчастного случая, когда его придавило лифтом, сообщает ABC News.

Рано утром 30-летний Сэмюэл Чарльз Вайсбрен выходил из лифта, когда два человека уже его покинули. Когда двери начали закрываться, лифт неожиданно буквально рухнул вниз. Мужчина оказался зажат между лифтом и стеной шахты, он умер на месте.

В лифте при этом оставались еще три человека, их вызволили пожарные.

Жители дома рассказали, что с лифтами постоянно возникали проблемы: "они будто подпрыгивали между этажами".

Ранее сообщалось, что итальянка просидела в застрявшем лифте более суток, спасаясь вином. В тот день температура на улице достигала 30 градусов, однако в замкнутой кабине лифта воздух нагрелся до 50 градусов.

А в Харькове медики застряли в лифте вместе с "тяжелой" пациенткой. У женщины наступила клиническая смерть.

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Источник: korrespondent.net