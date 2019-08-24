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24. 08. 2019

Зарегистрирована первая смерть после курения вейпа

Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал смерть, предположительно, первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Количество зарегистрированных департаментом случаев госпитализации людей с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые курили электронные сигареты, удвоилось только за последнюю неделю. В целом 22 человека возрастной категории от 17 до 38 лет подхватили респираторные заболевания после использования электронных сигарет или вейпов", - отмечает ведомство.

Оно уточняет диагноз еще 12 пользователей вейпов, у которых наблюдаются кашель, одышка и утомление. Эти симптомы усугубились в течение нескольких дней или недель до помещения пациентов в больницы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США информировали о том, что в 22 штатах зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, предположительно, вызванного курением вейпов. Число таких случаев два дня назад составляло 153 в 16 штатах.

Ранее городской наблюдательный совет Сан-Франциско по итогам голосования одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет в городе.

Обнаружена смертельная опасность вейпов

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Источник: korrespondent.net

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