Итоги 23.08: День флага и транзит газа РФ

В Киеве прошла церемония поднятия флага Украины

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к присутствующим: "Слава Украине. Поздравляю с Днем государственного флага Украины".

РФ констатирует начало диалога Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - сказал Песков, комментируя информацию о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

США готовы к участию в нормандском формате

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации на Донбассе.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер.

Транзита газа через Украину не будет

Нафтогаз ожидает, что с 2020 года, транзита российского газа через Украину, скорее всего, не будет. Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть возвращена в так называемый физический реверс, и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток", - сказал он.

Дания усиливает оборону Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который ранее на этой неделе отменил визит в страну из-за нежелания Дании продавать Гренландию.

В офисе премьер-министра заявил в пятницу, 23 августа, что лидеры говорили поздно в четверг, а датские СМИ сообщили, что звонок был "конструктивным".

Сенцов не включен в список на обмен

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, не включен в список на готовящийся обмен.

Обмен коснется более 60 человек, Россия передаст Украине 33 человек. Столько же должны уехать в обратном направлении.

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Источник: korrespondent.net