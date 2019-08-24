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24. 08. 2019

КНДР провела новый запуск ракет

Северная Корея в субботу, 24 августа запустила 2 неустановленных снаряда, по данным Минобороны Японии – баллистические ракеты малой дальности, сообщает NBC News.

"Северная Корея сегодня утром выпустила два неустановленных снаряда из района Сондук в южной провинции Хамкюн в Северной Корее в Восточное море", - сообщают южнокорейские военные.

Ракеты были запущенны с интервалом в 15 минут. Они преодолели расстояние в 380 км и достигли максимальной высоты в 97 км.

В АП Южной Кореи сообщили, что в связи с запуском новых ракет сегодня будут созывать Совет национальной безопасности

Минобороны Японии и береговая охрана уверены, что это был запуск баллистических ракет. Они сомневаются, что ракеты могут упасть на территорию Японии, но призывают суда, которые ходят в Японском море, быть осторожными.

По совам экспертов, ракеты КНДР стали более усовершенствованными, чем в предыдущие годы.

Отметим, что это уже седьмой запуск ракет с конца июля.

В частности, две ракеты запускались 9 августа в в сторону Японского моря. В США утверждали, что это были запуски баллистических ракет малой дальности.

Также 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

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Источник: korrespondent.net

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