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24. 08. 2019

На Донбассе сократилось количество обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел два обстрела недалеко от Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - один обстрел вблизи Зайцево.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Марьинки и Павлополя.

Напомним, за сутки 22 августа на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов, два бойца были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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