В Софие Киевской проходит молебен за Украину

В столичном Софийском соборе утром в субботу, 24 августа, начался межконфессиональный молебен за Украину, сообщает Эспресо.
Первым богослужения начал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний.
После этого богослужение продолжил глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав.
На молебне также присутствуют руководители других церквей и религиозных организаций Украины, в том числе общин иудеи и мусульман.
Священнослужители, в частности, обратились к Всевышнему с просьбой о помощи украинским воинам и о защите всего украинского народа.
Среди присутствующих - пятый президент Петр Порошенко с женой Мариной и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как известно, сегодня Украина празднует 28 День независимости.
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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Источник: korrespondent.net
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