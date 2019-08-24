В Софие Киевской проходит молебен за Украину

В столичном Софийском соборе утром в субботу, 24 августа, начался межконфессиональный молебен за Украину, сообщает Эспресо.

Первым богослужения начал предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний.

После этого богослужение продолжил глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав.

На молебне также присутствуют руководители других церквей и религиозных организаций Украины, в том числе общин иудеи и мусульман.

Священнослужители, в частности, обратились к Всевышнему с просьбой о помощи украинским воинам и о защите всего украинского народа.

Среди присутствующих - пятый президент Петр Порошенко с женой Мариной и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как известно, сегодня Украина празднует 28 День независимости.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Источник: korrespondent.net