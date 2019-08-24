В Киеве начался Марш Достоинства

В Киеве в субботу, 24 августа, начался Марш Достоинства в честь празднования 28 годовщины Независимости Украины.
В праздновании принимает участие глава государства Владимир Зеленский, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ.
При этом военная техника демонстрироваться не будет. Кроме того, по Крещатику пройдут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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Источник: korrespondent.net
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