Лента RSS
Подписаться на ленту
24 августа 2019, суббота, 11:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
24. 08. 2019

Зеленский: Мой день начинается с СМС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в субботу, 24 августа, во время выступления по случаю Дня Независимости в Киеве.

"Дорогие украинцы, вы знаете каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Скажу откровенно, это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов 7, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым - это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль", - сказал Зеленский.

Напомним, в Киеве начался Марш Достоинства в честь празднования 28 годовщины Независимости Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Кorrespondent.net ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Независимости

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.