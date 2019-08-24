Зеленский: Мой день начинается с СМС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в субботу, 24 августа, во время выступления по случаю Дня Независимости в Киеве.

"Дорогие украинцы, вы знаете каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Скажу откровенно, это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов 7, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым - это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль", - сказал Зеленский.

Напомним, в Киеве начался Марш Достоинства в честь празднования 28 годовщины Независимости Украины с участием президента Владимира Зеленского.

Кorrespondent.net ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Независимости

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Источник: korrespondent.net