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24. 08. 2019

Зеленский установил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодны 29 августа. Об этом глава государства сообщил в субботу, 24 августа, во время Марша Достоинства в честь Дня Независимости Украины.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что в этот день на Майдане находятся семьи погибших военнослужащих и участников добробатов.

"С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и праздновании его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский, закончив выступление лозунгом "Слава Украине!".

К слову в Украине есть День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Праздник появился в 2014 году указом президента Петра Порошенко и заменил День советской армии 23 февраля.

Напомним, в эти минуты на Майдане Незалежности в Киеве проходит Марш Достоинства. Кorrespondent.net ведет онлайн-трансляцию празднования

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Источник: korrespondent.net

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