Глава МИД Литвы записал видеообращение на украинском языке

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в субботу, 24 августа, поздравил украинцев с 28 годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter.

Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"За вашу и нашу свободу!" - произнес литовский дипломат известный лозунг.

80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів.🇱🇹 і🇺🇦 завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності,Україно! За Вашу і нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что Елизавета II, Макрон и Трамп поздравили Зеленского с Днем Независимости Украины.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Источник: korrespondent.net