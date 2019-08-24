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24. 08. 2019

Исполнение гимна превратили в перформанс

Во время исполнения гимна в ходе празднования Дня Независимости в Киеве в субботу, 24 августа устроили настоящий перформанс.

Государственный гимн Украины зазвучал сразу после торжественного поднятия флага. Его исполнили военнослужащие, а сразу после этого прозвучало музыкальное сопровождение в исполнении военных духовых и симфонического оркестров.

Далее гимн спела Дарья Красновецкая, которая представляла Украину на детском Евровидении в 2018 году, оперные певцы и украинский хор.

Трогательным оказалось инструментальное исполнение гимна. Его начал легендарный украинский композитор Мирослав Скорик, который заиграл на фортепиано. Уже вскоре к нему присоединились еще 17 музыкантов.

А сразу после этого в центре Киева на украинском языке прозвучал рэп в исполнении Алины Паш под сопровождение барабанов.

Пожалуй, самым неожиданным для всех присутствующих стало то, что после зажигательного рэпа прозвучал гимн в нежном исполнении известной украинской певицы Тины Кароль, которая исполнила его на крыше.

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Источник: korrespondent.net

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