Исполнение гимна превратили в перформанс

Во время исполнения гимна в ходе празднования Дня Независимости в Киеве в субботу, 24 августа устроили настоящий перформанс.
Государственный гимн Украины зазвучал сразу после торжественного поднятия флага. Его исполнили военнослужащие, а сразу после этого прозвучало музыкальное сопровождение в исполнении военных духовых и симфонического оркестров.
Далее гимн спела Дарья Красновецкая, которая представляла Украину на детском Евровидении в 2018 году, оперные певцы и украинский хор.
Трогательным оказалось инструментальное исполнение гимна. Его начал легендарный украинский композитор Мирослав Скорик, который заиграл на фортепиано. Уже вскоре к нему присоединились еще 17 музыкантов.
А сразу после этого в центре Киева на украинском языке прозвучал рэп в исполнении Алины Паш под сопровождение барабанов.
Пожалуй, самым неожиданным для всех присутствующих стало то, что после зажигательного рэпа прозвучал гимн в нежном исполнении известной украинской певицы Тины Кароль, которая исполнила его на крыше.
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
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Источник: korrespondent.net
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