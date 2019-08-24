Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми

Президент Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, которую он произнес во время Шествия достоинства в субботу, 24 августа, на Майдане Незалежности, сравнил Донбасс и Крым с детьми, одного из которых сосед отобрал, а другого - запер в детской комнате.

"Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: "Мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок!? Он испокон веков был нашим. Ему тут будет лучше, у нас прекрасное убежище возле моря под солнышком", - сказал Зеленский.

Продолжая сравнение Зеленский отметил, что спустя пять лет после аннексии Крыма украинцам говорят, что "отобранный ребенок" не сильно плачет по ним и не похож на них.

"Они так говорят, потому что это не их ребенок", - подчеркивает Президент.

Глава государства в своей речи также сравнил Донбасс с ребенком.

"А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". И вы слышите, как вот тут рядом за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти. У каждого из нас обрывается сердце и любые победы и достижения не полны, поскольку наша семья неполноценна", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что настанет день, когда "мы соберемся вместе", потому что голос родной крови победит.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

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Источник: korrespondent.net