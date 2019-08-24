На празднование в Киеве пришли Волкер и Тейлор

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в субботу, 24 августа, приняли участие в официальных торжественных мероприятиях Дня Независимости на Майдане. Об этом американское посольство сообщило в Twitter.

"Спецпредставитель Волкер и Временный поверенный в делах Тейлор желают народу Украины счастливого Дня Независимости! Соединенные Штаты – преданный партнер Украины, и мы отмечаем ваш прогресс в создании процветающей демократии", - подчернкули в посольстве.

Также опубликовано фото с торжеств, на которых видно, что Волкер и Тейлор находились рядом с первой леди Украины и украинскими должностными лицами в специально отведенной зоне для почетных гостей.

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Напомним, официальные торжественные мероприятия на Майдане Незалежности продолжались с 9 до 10:30.

После этого в 11:30 начался Марш защитников Украины, организованный ветеранскими организациями.

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Источник: korrespondent.net