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24. 08. 2019

Умер известный переводчик времен VHS

Умер известный переводчик, легендарный голос видеокассет VHS Юрий Живов. О смерти переводчика на 62 году жизни сообщил телеканал 360 со ссылкой на его двоюродного брата и коллег.

Юрий Живов ушел из жизни 22 августа в возрасте 61 года.

"К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье…", - написал в соцсети его коллега Андрей Дольский.

Отмечается, что причиной смерти стало заболевание почек.

Прощание состоится 25 августа в морге Хованского кладбища.

Юрий Живов родился 9 мая 1958 года в Москве. Был дипломированным переводчиком с немецкого, английского и шведского языков. В 1993 году начал делать авторские переводы фильмов на видеокассетах. Голос Живова стал узнаваемым  Всего он перевел и озвучил более 1,3 тысячи фильмов.

Напомним, в июле умер актер Рутгер Хауэр, сыгравший в фильме Бегущий по лезвию.

Ранее сообщалось, что актер из ситкома Майкл Слеггс скончался из-за болезни в возрасте 33 лет.

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Источник: korrespondent.net

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