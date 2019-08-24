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24. 08. 2019

Я приказываю: Трамп спровоцировал флешмоб в сети

В сети начался флешмоб в ответ на бессмысленное и официозное “постановление” президента США Дональда Трампа, которое тот опубликовал у себя в Twitter. Об этом сообщает The Guardian в субботу, 24 августа.

“Настоящим я приказываю нашим великим американским компаниям немедленно начать поиск альтернативы Китаю, включая возврат вашей компании обратно домой и производство вашей продукции в США”, - среди прочего написал Трамп в пятницу, продолжая начатую им же экономическую войну с Китаем.

Люди напомнили президенту, что у него нет полномочий отдавать приказы бизнесу, и начали делиться своими шуточными “приказами”.

“Пока мы требуем конституционных полномочий, которых у нас нет, настоящим я приказываю президенту прекратить твитить”, - написал один.

“Настоящим я приказываю нашемы рынку акций подниматься, а и без того великой экономике расти”, - написал другой.

“Настоящим я приказываю всем в Твиттере приказать что-нибудь настоящее”, - пишет еще один пользователь.

Люди даже приобщили к флешмобу своих домашних животных.

“Настоящим мы приказываем дать нам вкусности”, - написал пользователь и прикрепил фото своих собак.

We hereby order you give us treats! pic.twitter.com/TQtdvFKN7w

— Steve Schale (@steveschale) August 23, 2019

Ранее на Иванку Трамп обрушился шквал критики за фото из отпуска.

Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. 

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Источник: korrespondent.net

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