В Эмиратах жена подала на развод, потому что ее муж “слишком добрый”

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина обратилась в суд, чтобы развестись с мужем, потому что его доброта превратила ее жизнь в “ад”. Об этом сообщает Khaleej Times в субботу, 24 августа.

Пара жената уже год, и за это время между ними не было никаких ссор, а мужчина время от времени готовил есть и помогал по дому. Поэтому недовольная жена обратилась в шариатский суд эмирата Эль-Фуджейра.

“Я подавлена его чрезмерной любовью и заботой. Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не это безусловное прислуживание”, - аргументировала свою позицию жена.

Она сказала в суде, что мечтает хотя бы об одном дне ссоры, потому что муж всегда ее прощал и заваливал цветами. Мужчина не считает себя в чем-то виноватым.

“Я хочу быть идеальным мужем. Несправедливо судить о браке по первому году, и каждый может учиться на своих ошибках”, - сказал он.

Суд отложил рассмотрение дела о разводе, чтобы дать супругам шанс помириться.

Напомним, что ранее богатейший человек мира развелся.

Также сообщалось, что украинцы женятся в пять раз чаще, чем разводятся.

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Источник: korrespondent.net