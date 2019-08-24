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24. 08. 2019

Нет капитуляции: под офисом президента акция

Под зданием офиса президента в Киеве около сотни людей протестуют против капитуляции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ в субботу, 24 августа.

У президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю офиса главы государства перечень.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука.

Так, участники акции требуют от Зеленского:

  • опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;
  • запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;
  • противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;
  • противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;
  • осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;
  • разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;
  • обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;
  • выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Cмотрите фотогалерею: Нет капитуляции: под офисом президента акция

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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