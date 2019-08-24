Под Ивано-Франковском прогремел взрыв: есть погибшие

В селе Микитинцы под Ивано-Франковском прогремел взрыв, вследствие которого погибли два человека. Об этом сообщает портал Галка в субботу, 24 августа.

Инцидент произошел в полдень 24 августа. В результате взрыва погибли два человека - мужчина и женщина. Из своих источников в правоохранительных органах редакции стало известно о деталях происшествия.

Ранее судимый 36-летний мужчина имел конфликт со своей 37-летней женой. В ходе ссоры он вытащил взрывной предмет, вероятно гранату и привел его в действие. От взрыва погибли оба. На месте работают полицейские и экстренные службы.

Предварительно известно, что в семье не было детей. На месте происшествия инцидент прокомментировал начальник полиции Ивано-Франковской области Иван Кавинский.

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"Между жителем соседнего дома 82 года и его сожительницей 83 года возник конфликт, в котором человек привел в действие две взрывные гранаты, в результате чего двое погибли. Предварительно известно, что мужчина был участником АТО ", - сказал Кавинский.

Он уточнил, что погибший привлекался к ответственности за хулиганство с нанесением телесных повреждений и за ношение и хранение оружия. Правоохранители начали следствие, чтобы выяснить, где мужчина взял оружие.

Напомним, что ранее в Ровно во дворе жилого дома взорвалась граната.

Таке сообщалось, что в Киеве взорвалась пригородная маршрутка.

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Источник: korrespondent.net