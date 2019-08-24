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24. 08. 2019

Порошенко не пустит нардепа ОПЗЖ в президиум Рады

Фракция Европейская солидарность будет противодействовать тому, чтобы кресло вице-спикера Верховной Рады занял представитель Оппозиционной платформы - За жизнь. Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления, которое транслировалось на странице партии в Facebook в субботу, 24 августа.

“Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады девятого созыва не сидел представитель кремлевской пятой колонны. Конечно, решение зависит, в том числе, от большинства, но я уверяю, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать, а не просто не даст ни одного голоса за представителей оппозиционных платформы”, - сказал Порошенко.

По его словам, Европейская солидарность готова координировать усилия со всеми, кроме "оккупационной платформы", которая не должна выйти за пределы маргинеса".

Напомним, что ранее утвердили сценарий торжественного заседания Рады.

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Источник: korrespondent.net

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