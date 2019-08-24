Лента RSS
Подписаться на ленту
24 августа 2019, суббота, 21:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
24. 08. 2019

Пожары в Амазонии: ЕС может отложить торговое соглашение с Бразилией

Европейский союз пригрозил отложить подписание торгового соглашения с Бразилией из-за бездействия местных властей насчет масштабных лесных пожаров в Амазонии. Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, опубликованном на сайте организации в субботу, 24 августа.

По словам Туска, Европейский союз выступает за создание зоны свободной торговли с Бразилией, но может заморозить подписание соглашения, если власти страны не начнут бороться с лесными пожарами.

"Мы, конечно, выступаем за соглашение между ЕС и Меркосур, которая также касается защиты климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс ратификации европейскими странами до тех пор, пока правительство Бразилии позволяет уничтожать зеленые легкие планеты Земля. Речь идет о нашем "быть или не быть", - говорится в заявлении.

Кроме того, Туск добавил, что Европейский союз готов предоставить Бразилии финансовую помощь для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.

Напомним, что ранее в лесах Бразилии рекордное количество пожаров.

Не видно солнца. Почему горят Амазония и Сибирь

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.