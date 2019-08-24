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24. 08. 2019

В Дании проверят 10 тысяч приговоров из-за технической ошибки

Полиция Дании проверит 10,7 тысяч обвинительных приговоров из-за ошибки в определении геолокации телефонов. Об этом сообщает The New York Times в субботу, 24 августа.

Судебные решения с 2012 года, в которых учитывались данные о местонахождении обвиняемых, полученные от мобильных операторов, будут пересмотрены.

К неверным обвинительным приговорам могли привести две ошибки. Первая связана с системой полиции, которая превращала необработанные данные от сотовых операторов в доказательства. В процессе работы она пропускала часть данных и создавала менее детальное изображение локации мобильного. Вторая ошибка привела к неверной привязке телефонов и конкретных сотовых вышек. Таким образом с преступлениями могли связать невинных людей.

Полиция обнаружила и исправила ошибку в своей системе только в марте 2019 года. Прокуратура Дании на два месяца прекратит использовать данные о местонахождении подозреваемых от сотовых операторов и проведет расследование других возможных ошибок.

Власть собирается пересмотреть все дела, в которых неверные мобильные данные стали решающим фактором при вынесении приговора. Первыми рассмотрят дела тех, кто уже сидит в тюрьме.

Как сообщалось ранее, NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе.

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Источник: korrespondent.net

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