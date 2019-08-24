Лента RSS
Подписаться на ленту
24 августа 2019, суббота, 22:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
24. 08. 2019

Полиция изъяла янтаря на $30 млн

Полиция открыла почти триста уголовных производств за незаконную добычу янтаря и изъяла около 7 тонн камней на сумму 30 миллионов долларов. Об этом во время заседания коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Укринформ в субботу, 24 августа.

"По фактам незаконной добычи янтаря полиция начала почти 300 производств, при этом более 260 человек привлечены к уголовной ответственности, изъято около 7 тонн камней. Его стоимость на черном рынке колеблется от 30 млн долларов, это общая цифра рынке", - отметил Князев, однако не уточнил, за какой период это было сделано.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что вопрос незаконной добычи янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости.

По его словам, это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов.

Напомним, что ранее китайцы пытались вывезти из Украины 50 кг янтаря.

Добыча янтаря: после разноса Зеленского объявили подозрения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.