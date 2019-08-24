Полиция изъяла янтаря на $30 млн

Полиция открыла почти триста уголовных производств за незаконную добычу янтаря и изъяла около 7 тонн камней на сумму 30 миллионов долларов. Об этом во время заседания коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Укринформ в субботу, 24 августа.

"По фактам незаконной добычи янтаря полиция начала почти 300 производств, при этом более 260 человек привлечены к уголовной ответственности, изъято около 7 тонн камней. Его стоимость на черном рынке колеблется от 30 млн долларов, это общая цифра рынке", - отметил Князев, однако не уточнил, за какой период это было сделано.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что вопрос незаконной добычи янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости.

По его словам, это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов.

Напомним, что ранее китайцы пытались вывезти из Украины 50 кг янтаря.

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Источник: korrespondent.net