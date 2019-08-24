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24. 08. 2019

Украина испытала космическую ракету

В Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса Циклон-4. Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро Южное в субботу, 24 августа.

"Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса Циклон-4, спроектированной КБ Южное и изготовленной на Южмаше", - сказано в сообщении.

В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ Южное. Испытания признаны успешными!" - подытожила пресс-служба.

Напомним, что ранее в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Также сообщалось, что США испытали новую модификацию ракеты Tomahawk.

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Источник: korrespondent.net

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