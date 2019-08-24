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24. 08. 2019

Во Франции протестуют недовольные саммитом G7

 
Во французском городе Байонна правоохранители четыре раза применяли водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице. Об этом 24 августа сообщила газета Le Monde.
 
По информации издания, в шествии, которое насчитывает около 15 тысяч человек, принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов". 
 
"Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек", − звучат лозунги протестующих.
 
Отмечается, что столкновения противников саммита с полицией переросли в беспорядки и приблизительно в 19.00 (20.00 по киевскому времени) правоохранители применили против участников шествия водометы и слезоточивый газ.

#Bayonne manifestation anti #G7 la incidents en cours #Police #Gendarmerie #G7Biarritz #G7France #contresommetG7 #ContreG7 pic.twitter.com/sNzxyed3Vq

— LINE PRESS (@LinePress) 24 августа 2019 г.
 

Tensions à Bayonne en marge d’une manifestation non autorisée contre le #G7 #G7ez pic.twitter.com/Wsdv2qEk6D

— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 24 августа 2019 г.
 
Напомним, 24 августа в Биаррице начался саммит G7. Безопасность в регионе обеспечивают более 13 тысяч полицейских.
 
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Источник: korrespondent.net

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