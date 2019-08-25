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25. 08. 2019

Помощники Трампа раскритиковали Макрона − СМИ

 
Члены американской администрации раскритиковали французского лидера Эммануэля Макрона за попытку оказать давление на президента США Дональда Трампа перед саммитом G7. Об этом  в субботу, 24 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.
 
По информации издания, представители властей США в частных разговорах критиковали Макрона за попытку склонить Трампа к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки.
 
Отмечается, что члены американской администрации остались недовольны инициативой Макрона относительно проведения рабочего завтрака в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.
 
Как указали источники назеты, во время этой встречи Макрон настоял на обсуждении вопросов экологии и заручился поддержкой Трампа по темам, которые в первую очередь отвечают политическим интересам французского лидера. 
 
Напомним, саммит Большой семерки начался в Биарицце вечером 24 августа.
 
Ранее стало известно, что Трамп выражал недовольство необходимостью посетить предстоящий саммит G7, называя его бесполезной тратой времени из-за большого внимания вопросам экологии.

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Источник: korrespondent.net

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