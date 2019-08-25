Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии

Израильские истребители нанесли удары по иранским целям к северо-востоку от Дамаска. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба армии Израиля.

В заявлении военных отмечается, что истребители нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии.

Удару подверглись силы Аль-Кудс (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции), а также шиитские формирования, которые, как утверждается, планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни.

Подчеркивается, что сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов.

При этом в армии Израиля допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО страны отразила большинство ракетных ударов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил информацию об ударах по Сирии.

"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил Аль-Кудс и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", − написал Нетаньяху в Twitter.

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Источник: korrespondent.net