В Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

В Ивано-Франковске 24 августа от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел на улице Декабристов, 52. Жертвами происшествия стали мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

По данным следствия, между погибшими возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5).

Отмечается, что он был участником боевых действий на востоке Украины, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство.

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Источник: korrespondent.net