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25. 08. 2019

В Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

 
В Ивано-Франковске 24 августа от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
 
Инцидент произошел на улице Декабристов, 52. Жертвами происшествия стали мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.
 
По данным следствия, между погибшими возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5).
 
Отмечается, что он был участником боевых действий на востоке Украины, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.
 
По данному факту открыто уголовное производство.
 

Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

 
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Источник: korrespondent.net

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