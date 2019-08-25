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25. 08. 2019

Трамп остался доволен первым днем саммита G7

 
Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице. Об этом он написал в Twitter 25 августа.
 
"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" − отметил американский лидер.
 
Ранее СМИ сообщили, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.
 
При этом, по данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7.
 
Напомним, 24 августа в Биаррице стартовал саммит Большой семерки.
 
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Источник: korrespondent.net

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