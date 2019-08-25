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25. 08. 2019

КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

Северная Корея в субботу, 24 августа, провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 25 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров", − отмечается в публикации.
Фото: EPA
Новая ракетная пусковая установка Северной Кореи
 
Напомним, в субботу стало известно о двух запусках ракет в КНДР.
 
По данным министерства обороны Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.
 
Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали резко негативную реакцию КНДР. 

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Источник: korrespondent.net

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