В Бразилии увеличилось число пожаров

В Бразилии за четверг и пятницу (22 и 23 августа) зафиксировали 1663 новых пожара, половина из них в Амазонии. Об этом сообщило издание El Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований (INPE).

За весь год в Бразилии произошли 78,4 тысячи лесных пожаров, что является худшим показателем с 2013 года.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС отложит подписание торгового соглашения с Бразилией из-за бездействия местных властей в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

Власти страны после критики со стороны международного сообщества направили на борьбу с огнем армию.

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Источник: korrespondent.net