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25. 08. 2019

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России − СМИ

Лидеры Большой семерки, которые встречаются на саммите в Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило японское агентство Kyodo.

Как рассказал агентству представитель японского правительства, лидеры G7 обсудили данный вопрос, однако содержание этой дискуссии "не будет разглашено".
 
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы 20 августа поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

В Кремле на это заявили, что Москва не имеет цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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Источник: korrespondent.net

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