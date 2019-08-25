Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России − СМИ

Лидеры Большой семерки, которые встречаются на саммите в Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило японское агентство Kyodo.
В Кремле на это заявили, что Москва не имеет цели вернуться в состав Большой восьмерки, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.
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Источник: korrespondent.net
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