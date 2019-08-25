Итоги 24.8: Независимость по-новому, неудача Союза

Украина отпраздновала 28-й День Независимости

В Украине отметили 28 лет со дня провозглашения независимости. Празднование в этом году проходило без традиционного военного парада в Киеве.

Президент Владимир Зеленский инициировал Марш достоинства в центре столицы. В нем приняли участие военные, ветераны АТО, волонтеры, а также известные медики, учителя, спортсмены, дипломаты.

В ходе мероприятия во время исполнения гимна был устроен настоящий перформанс.

Также в Киеве прошел альтернативный Марш защитников, который по данным СМИ, собрал гораздо больше людей, чем официальный Марш Достоинства с участием президента.

Колонна прошла от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Украина испытала космическую ракету Циклон

Впервые за годы независимости в Украине провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса Циклон-4.

В конструкторском бюро Южное подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая будет выводить спутники.

Китайские компании купили более 50% акций завода Мотор Сич

Директор по связям с общественностью ОАО Мотор Сич Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций завода.

Корабль Союз МС-14 не смог состыковаться с МКС

Космический корабль Союз МС-14 с роботом Федором на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией. Он подошел к ней на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние − 279 метров.

В NASA отметили, что причиной неудачи стала неполадка в системе стыковки Курс на борту станции.

Президент установил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

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Источник: korrespondent.net