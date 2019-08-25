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25. 08. 2019

Итоги 24.8: Независимость по-новому, неудача Союза

 
Украина отпраздновала 28-й День Независимости
 
В Украине отметили 28 лет со дня провозглашения независимости. Празднование в этом году проходило без традиционного военного парада в Киеве. 
 
Президент Владимир Зеленский инициировал Марш достоинства в центре столицы. В нем приняли участие военные, ветераны АТО, волонтеры, а также известные медики, учителя, спортсмены, дипломаты.
 
В ходе мероприятия во время исполнения гимна был устроен настоящий перформанс. 
 
 
Также в Киеве прошел альтернативный Марш защитников, который по данным СМИ, собрал гораздо больше людей, чем официальный Марш Достоинства с участием президента. 
 
Колонна прошла от парка Шевченко до Майдана Незалежности.
 
Украина испытала космическую ракету Циклон
 
Впервые за годы независимости в Украине провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса Циклон-4.
 
В конструкторском бюро Южное подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя Циклон-4, которая будет выводить спутники.
 
Китайские компании купили более 50% акций завода Мотор Сич
 
Директор по связям с общественностью ОАО Мотор Сич Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций завода.
 
Корабль Союз МС-14 не смог состыковаться с МКС
 
Космический корабль Союз МС-14 с роботом Федором на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией. Он подошел к ней на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние − 279 метров.
 
В NASA отметили, что причиной неудачи стала неполадка в системе стыковки Курс на борту станции.
 
Президент установил День памяти защитников Украины
 
Президент Украины Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа. 

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Источник: korrespondent.net

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