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25. 08. 2019

Южная Корея начала учения у оспариваемых с Японией островов

Армия Южной Кореи начала двухдневные учения, направленные на обеспечение безопасности в районе островов Токто, которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио, сообщает южнокорейское агентство Ренхап 25 августа.

Принимая во внимание важность и масштабы мероприятий, им дали название Учения по обеспечению безопасности территорий в Японском море, сказали в Минобороны Южной Кореи.

"Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто", - цитирует агентство представителя ведомства.

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Источник: korrespondent.net

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