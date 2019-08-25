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25. 08. 2019

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон, пишет Daily Mail 25 августа.

Королева рассказала, что во время июньского визита Трампа два его вертолета приземлились прямо на лужайке перед Букингемским дворцом. На газоне остались следы и "ожоги" от двигателей.

"Иди и посмотри на мою лужайку. Она испорчена", - в шутку сказала Елизавета II.

Ранее Корреспондент.net подробно рассказывал о трехдневном визите американского президента в материале С конфузом и скандалом: визит Трампа в Британию.

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Источник: korrespondent.net

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