СМИ узнали имя кандидата на должность главы ГПУ

Новым генпрокурором Украины может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, пишет Левый берег со ссылкой на источники вечером 24 августа.
Однако есть и вероятность, что президент Владимир Зеленский намерен сделать генпрокурором нынешнего исполняющего обязанности главы Службы безопасности Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.
Напомним, что в конце июля Зеленский говорил, что кандидатура Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.
Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.
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Источник: korrespondent.net
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