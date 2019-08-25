Лента RSS
Подписаться на ленту
25 августа 2019, воскресенье, 10:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
25. 08. 2019

Трамп хочет пригласить Путина на G7 в США

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, пишет Bloomberg 25 августа.

Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что "безусловно, возможно" пригласит Путина в качестве гостя саммита G7. В тоже время, агентство Reuters пишет, что, по словам Трампа, лидеры семерки обсуждали Россию, но он не знает, вернется ли Москва в G8.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.

Ранее стало известно, что Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Но другие члены группы выступили против. Возвращение России связывают с ситуацией в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.