ООС: В День Независимости было пять обстрелов

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook 25 августа.
Боевики четыре раза открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Марьинки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Павлополя и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - близ Водяного.
Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новолуганское. Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.
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Источник: korrespondent.net
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